Сотрудники ФСБ проводят обыски на челябинской птицефабрике

Фото с сайта pixabay.com

Сотрудники ФСБ и ФНС нагрянули с обысками на агропредприятия в нескольких регионах России.

Как рассказал агентству «Интерфакс» собственный источник, следственные действия в среду, 13 февраля, проходят в 13 регионах России, в том числе в Челябинской области. Обыски связывают с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением сумм НДС и несоблюдением условий хартии в сфере оборота сельхозпродукцией.

По данным 74.ru, в среду днем силовики нагрянули на челябинскую птицефабрику. Они оцепили здание, где находятся офисы руководства. Причины визита силовиков пока не известны.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 13.02.2019 г.»