Челябинск
- 65.7147р. + 0.0630
- 74.1459р. - 0.1784
Разворот
-
08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Разбор полетов
Сотрудники ФСБ проводят обыски на челябинской птицефабрике
13.02.2019 г. 14:10
Фото с сайта pixabay.com
Сотрудники ФСБ и ФНС нагрянули с обысками на агропредприятия в нескольких регионах России.
Как рассказал агентству «Интерфакс» собственный источник, следственные действия в среду, 13 февраля, проходят в 13 регионах России, в том числе в Челябинской области. Обыски связывают с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением сумм НДС и несоблюдением условий хартии в сфере оборота сельхозпродукцией.
По данным 74.ru, в среду днем силовики нагрянули на челябинскую птицефабрику. Они оцепили здание, где находятся офисы руководства. Причины визита силовиков пока не известны.
Фото с сайта pixabay.com
Новости на эту тему
- 27.12.2018 г. Челябинские водители сети «Красное & Белое» из-за обысков ночевали в машинах на морозе
- 27.12.2018 г. «Красное & Белое» подозревают в продаже контрафакта и неуплате налогов
- 20.12.2018 г. В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержали замначальника Центрального райотдела полиции
- 15.11.2018 г. В Челябинске прошли обыски в квартирах людей, «осквернивших» трансформаторную будку лозунгами против пенсионной реформы
- 12.10.2018 г. АПК Челябинской области получит более 500 млн рублей на компенсацию инвестиционных кредитов