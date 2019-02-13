В День всех влюбленных челябинцам будут раздавать презервативы

Фото с сайта pixabay.com

14 февраля в Челябинске стартует публичная акция ко Дню профилактики половых инфекций.

Праздник совмещен с другой, более известной датой — Днем всех влюбленных. Акция пройдет с 14 по 17 февраля в ТРК «Алмаз». Там развернут мобильный пункт, где любой желающий сможет пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. Участникам акции подарят средства барьерной контрацепции.

По данным областного СПИД-центра, ВИЧ-инфекция на Южном Урале передается чаще всего половым путем — в 63% случаев. Заболевание распространяется в социально благополучных слоях населения и затрагивает трудоспособных людей в возрасте 30-40 лет, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Фото с сайта pixabay.com



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