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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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В День всех влюбленных челябинцам будут раздавать презервативы
13.02.2019 г. 14:05
Фото с сайта pixabay.com
14 февраля в Челябинске стартует публичная акция ко Дню профилактики половых инфекций.
Праздник совмещен с другой, более известной датой — Днем всех влюбленных. Акция пройдет с 14 по 17 февраля в ТРК «Алмаз». Там развернут мобильный пункт, где любой желающий сможет пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. Участникам акции подарят средства барьерной контрацепции.
По данным областного СПИД-центра, ВИЧ-инфекция на Южном Урале передается чаще всего половым путем — в 63% случаев. Заболевание распространяется в социально благополучных слоях населения и затрагивает трудоспособных людей в возрасте 30-40 лет, сообщает пресс-служба областного минздрава.
Фото с сайта pixabay.com
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