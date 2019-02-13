Бывший член областного избиркома подал на комиссию в суд

Фото с сайта 74.мвд.рф

Бывший член регионального избиркома Александр Лебедев направил обращение в Челябинский областной суд.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Избирательная комиссия Челябинской области скрывает решения, законность некоторых решений вызывает большие сомнения. Добровольно решить вопросы с избиркомом не удалось, поэтому обратился в Челябинский областной суд», — пишет Александр Лебедев. Он добавил, что выборы губернатора должна проводить честная и принципиальная комиссия.

«Сможет ли комиссия под руководством Обертаса работать в соответствии с законодательством – решит суд и правоохранительные органы», — резюмировал Александр Лебедев. В прошлом году он заявил о желании стать губернатором Челябинской области. Выборы главы региона пройдут в сентябре 2019 года.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 13.02.2019 г.»