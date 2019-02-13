ВСМ Челябинск — Екатеринбург не стали включать в комплексный план магистральной инфраструктуры

Фото с сайта privet-rostov.ru

Правительство России опубликовало окончательную редакцию комплексного плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года.

В разделе скоростных магистралей в документе присутствует первый этап ВСМ Москва — Казань протяженностью 300 км. Его планируется построить к концу 2024 года. Как пишет «Ъ-Южный Урал», упоминание магистрали Челябинск — Екатеринбург в комплексном плане отсутствует.

В 2018 году зампред правительства Максим Акимов сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев давал поручение включить уральскую ВСМ в документ. Одним из условий этого значилось обоснование инвестиционной привлекательности магистрали.

ВСМ Челябинск — Екатеринбург включена в транспортную стратегию России до 2030 года. Ее строительство планируется начать в 2021-м, после подготовки проектной документации и прохождения госэкспертизы. Срок сдачи объекта обозначен 2024 годом. На его строительство предполагается потратить 380 млрд рублей.

Фото с сайта privet-rostov.ru



Все новости за 13.02.2019 г.»