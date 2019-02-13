Всех претендентов на пост мэра Челябинска допустили до второго этапа конкурса

Фото с сайта www.chelduma.ru

Все 16 кандидатов на должность главы Челябинска прошли предварительный отбор конкурса по выборам мэра.

В среду, 13 февраля, прошло первое заседание конкурсной комиссии по выборам главы Челябинска. Участники совещания проверили документы, которые представили кандидаты. В итоге члены комиссии приняли решение допустить всех претендентов до следующего этапа. Он состоится 22 февраля.

Каждый кандидат получит по 20 минут на представление программы. После этого депутатам гордумы представят претендентов, из которых 26 февраля нужно будет выбрать главу Челябинска. Также в среду конкурсная комиссия определила председателя. Им стал вице-губернатор Евгений Голицын.

На пост главы Челябинска претендуют 16 человек, в том числе врио мэра Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел и экоактивист Василий Московец.

Фото с сайта www.chelduma.ru



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