Челябинскую клинику хотят наказать за рекламу бесплатного медосмотра

Фото с сайта NovostiVolgograda.ru

Челябинское УФАС намерено завести дело на медицинский центр из-за недостоверной рекламы.

В антимонопольную службу обратилась местная жительница с жалобой на компанию «АВКлиник». Там ей предложили бесплатно пройти медосмотр, на что женщина согласилась. В ведомстве выяснили, что эта услуга медицинской диагностикой на самом деле не являлась — у клиента замерили вес, рост и давление и обследовали на оборудовании, которое используют в фитнес-индустрии.

Во время визита в медцентр женщина заключила договор на платные медуслуги и там же взяла микрозайм на 83 тыс. рублей. В УФАС пришли к выводу, что предложение медцентра бесплатно пройти диагностику вводит людей в заблуждение, а сама его цель — навязать клиентам услуги на коммерческой основе. Компании «АВКлиник» предписали прекратить распространять недостоверную рекламу. В отношении медцентра собираются возбудить административное дело. За нарушение закона о рекламе фирме грозит штраф до 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФАС.

Фото с сайта NovostiVolgograda.ru



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