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Минпромторг предложил вернуть на улицы больших городов торговые палатки и ларьки. Что это — возврат в 90-е или перспективы для роста малого бизнеса? И как быть Челябинску, если предложение министерства будет принято? Ведь в городе активно борются с киосками на гостевых маршрутах.

Говорим об этом в среду, 13 февраля, на «Челябинском эхе» и 31 канале. Гости в студии — региональный координатор Ассоциации малоформатной торговли Ирина Плещева и председатель Общественного совета при администрации Челябинска Вячеслав Цапов.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.

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