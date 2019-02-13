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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Челябинске резко подскочили цены на хлеб
13.02.2019 г. 11:52
Челябинцы жалуются на резкое подорожание хлебобулочных изделий.
Цены на хлеб выросли в магазинах по всему городу. Подорожание значительное — от трех до девяти рублей. Отпускные цены поднял «Первый хлебокомбинат» — крупнейший производитель хлебобулочных изделий в Челябинске. С 5 февраля они увеличились на 10%, сообщает 74.ru.
О грядущем подорожании хлеба производители предупреждали еще в 2018 году. Его связывали с ростом стоимости упаковки, перевозки, энергоресурсов, но главной причиной стали подскочившие цены на муку. За 2018 год они увеличились более чем на 25%.
Рост цен на хлеб — социально опасная тема: в антимонопольной службе предостерегли производителей от публичных заявлений об увеличении стоимости продукции, добавляет издание. Свой вклад в подорожание хлеба вносят и торговые сети, которые играют с наценками на товары разных производителей, уверены представители компаний.
Фото с сайта gubernator74.ru
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