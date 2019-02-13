«Аэрофлот» отменил рейс из Челябинска в Москву из-за снегопада

Фото с сайта novosti.az

«Аэрофлот» отменил около 80 рейсов в Шереметьево в среду, 13 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий.

Авиакомпания отменила рейс SU 1425 Челябинска — Москва. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет должен был приземлиться в столице в 06:35 по московскому времени. Также утром был отменен рейс SU 1420 Москва — Челябинск.

«Рейсы отменяются в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Еще один рейс Челябинск — Москва задержали почти на три часа. Борт должен был отправиться в 08:00 по местному времени. Самолет вылетел в 10:50. В ночь на среду в Москве начался снегопад. По прогнозам синоптиков, мокрый снег в столице будет идти примерно до 13:00.

Фото с сайта novosti.az

Все новости за 13.02.2019 г.»