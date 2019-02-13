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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
«Аэрофлот» отменил рейс из Челябинска в Москву из-за снегопада
13.02.2019 г. 11:50
«Аэрофлот» отменил около 80 рейсов в Шереметьево в среду, 13 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий.
Авиакомпания отменила рейс SU 1425 Челябинска — Москва. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет должен был приземлиться в столице в 06:35 по московскому времени. Также утром был отменен рейс SU 1420 Москва — Челябинск.
«Рейсы отменяются в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
Еще один рейс Челябинск — Москва задержали почти на три часа. Борт должен был отправиться в 08:00 по местному времени. Самолет вылетел в 10:50. В ночь на среду в Москве начался снегопад. По прогнозам синоптиков, мокрый снег в столице будет идти примерно до 13:00.
Фото с сайта novosti.az
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