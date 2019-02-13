«Справедливая Россия» поддержала митинг за возврат прямых выборов мэра Челябинска

Фото с сайта kurer-sreda.ru

Депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил, что «Справедливая Россия» проведет свой митинг за выборы мэра.

Региональное отделение «Справедливой России» решило поддержать акцию протеста против действующей системы выборов в Челябинске. Митинг пройдет на Алом поле в воскресенье, 17 февраля. Его организует региональное отделение партии «Яблоко». Акция начнется в 13:00.

В беседе с корреспондентом «Челябинского эха» председатель областного отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг назвал действующую систему, по которой определяют, кто будет руководить городом, фикцией.

«Это фикция, а не выборы. Какие же это выборы, выбирать будут одни единоросы. Смысл какой? Граждане должны иметь право выбирать главу города, потому что большинство проблем, с которыми они сталкиваются в своей жизни, должны решаться на муниципальном уровне. В Челябинске, к сожалению, они не решаются. И дороги не чистят, и мусор во дворах. Очень много коммунальных проблем, которые мог бы решить глава, которого бы избрал граждане. Сегодняшняя система фактически исключила граждан из этого процесса. Это неправильно», — считает Валерий Гартунг.



Валерий Гартунг добавил, что «Справедливая Россия» проведет свой митинг за возврат прямых выборов мэра. Он состоится, когда на улице потеплеет, уточнил депутат.

Прямые выборы мэра в Челябинске отменили в 2010 году. С тех пор его назначают депутаты гордумы. В декабре 2018-го в Челябинске стартовал процесс выборов главы города. Документы на участие в конкурсе подали 16 человек. 22 февраля спецкомиссия отберет кандидатов, из числа которых 26 февраля выберут нового мэра.

Фото с сайта kurer-sreda.ru



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