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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
«Справедливая Россия» поддержала митинг за возврат прямых выборов мэра Челябинска
13.02.2019 г. 11:41
Депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил, что «Справедливая Россия» проведет свой митинг за выборы мэра.
Региональное отделение «Справедливой России» решило поддержать акцию протеста против действующей системы выборов в Челябинске. Митинг пройдет на Алом поле в воскресенье, 17 февраля. Его организует региональное отделение партии «Яблоко». Акция начнется в 13:00.
В беседе с корреспондентом «Челябинского эха» председатель областного отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг назвал действующую систему, по которой определяют, кто будет руководить городом, фикцией.
«Это фикция, а не выборы. Какие же это выборы, выбирать будут одни единоросы. Смысл какой? Граждане должны иметь право выбирать главу города, потому что большинство проблем, с которыми они сталкиваются в своей жизни, должны решаться на муниципальном уровне. В Челябинске, к сожалению, они не решаются. И дороги не чистят, и мусор во дворах. Очень много коммунальных проблем, которые мог бы решить глава, которого бы избрал граждане. Сегодняшняя система фактически исключила граждан из этого процесса. Это неправильно», — считает Валерий Гартунг.
Валерий Гартунг добавил, что «Справедливая Россия» проведет свой митинг за возврат прямых выборов мэра. Он состоится, когда на улице потеплеет, уточнил депутат.
Прямые выборы мэра в Челябинске отменили в 2010 году. С тех пор его назначают депутаты гордумы. В декабре 2018-го в Челябинске стартовал процесс выборов главы города. Документы на участие в конкурсе подали 16 человек. 22 февраля спецкомиссия отберет кандидатов, из числа которых 26 февраля выберут нового мэра.
Фото с сайта kurer-sreda.ru
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