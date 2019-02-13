Экс-губернатору Михаилу Юревичу исполнилось 50 лет

Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич 13 февраля отмечает юбилей.



Михаилу Юревичу, который возглавлял Челябинскую область с 2010 по 2014 год, исполнилось 50 лет. Южноуральцам в период руководства регионом он запомнился масштабным расширением и ремонтом дорог, строительством крупных торговых центров, успехами хоккейного клуба «Трактор».



Политолог Алексей Ширинкин считает, что с именем Михаила Юревича связана целая эпоха в жизни Южного Урала. В беседе с корреспондентом «Челябинского эха» он отметил, что экс-губернатор придерживался курса преображения столицы региона из города-завода в современный, всесторонне развивающийся мегаполис.



«Сильными сторонами Юревича были его амбициозность, взгляд на регион, как на один из локомотивов экономического и не только развития всей страны. Челябинск при нем заявил о себе, как о городе растущем. В этом смысле Юревич — фигура яркая, противоречивая. Безусловно, заслугой Михаила Юревича был стратегический курс на диверсификацию Челябинска, его уход от образа города металлургов и заводов к образу современного мегаполиса с сильно диверсифицированной экономикой, растущего и социально, и культурно, и экономически», — прокомментировал Алексей Ширинкин.



К юбилею Михаила Юревича пользователь YouTube Виктор Алексеев опубликовал на сервисе поздравительный ролик под заголовком «Пятьдесят моментов из жизни». Там показаны фрагменты рабочих визитов и личной жизни экс-губернатора, кадры с официальных мероприятий и встреч как с руководством страны, так и с простыми южноуральцами.

Видео: Виктор Алексеев / youtube.com





Основатель компании «Макфа» Михаил Юревич с 2005 по 2010 годы был мэром Челябинска. Перед этим был депутатом Госдумы. В 2010 году он возглавил Челябинскую область. В должности губернатора Юревич пробыл четыре года. В январе 2014-го он ушел в отставку, впоследствии пытался избраться депутатом Госдумы.





Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

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