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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Мелкому бизнесу Челябинской области разъяснят, как перейти на онлайн-кассы
13.02.2019 г. 08:48
В России стартует третий этап перехода предпринимателей на онлайн-кассы.
Заключительный этап внедрения новой кассовой техники начнется с 1 июля. Он коснется мелкого бизнеса, где не используется наемный труд. По мнению экспертов, этот этап станет самым сложным из-за своей социальной специфики — он затронет тех предпринимателей, которые обеспечивают себя и свои семьи.
Для преодоления возможных сложностей госорганы планируют вести активную разъяснительную работу. Бизнес-омбудсмен Челябинской области Александр Гончаров пояснил, что для предпринимателей будут организованы вебинары и встречи со специалистами. Первое такое мероприятие запланировано на середину марта, к нему подключат представителей налоговой службы.
По данным ФНС, новую технику используют уже 98% южноуральских предприятий — по области зарегистрировано боле 65 тыс. онлайн-касс. Освобождены от необходимости их установки предприниматели в сфере мелких бытовых услуг — таких, как ремонт обуви или изготовление ключей.
Фото с сайта onlainkassy.ru
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