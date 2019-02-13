Мелкому бизнесу Челябинской области разъяснят, как перейти на онлайн-кассы

Фото с сайта onlainkassy.ru

В России стартует третий этап перехода предпринимателей на онлайн-кассы.

Заключительный этап внедрения новой кассовой техники начнется с 1 июля. Он коснется мелкого бизнеса, где не используется наемный труд. По мнению экспертов, этот этап станет самым сложным из-за своей социальной специфики — он затронет тех предпринимателей, которые обеспечивают себя и свои семьи.

Для преодоления возможных сложностей госорганы планируют вести активную разъяснительную работу. Бизнес-омбудсмен Челябинской области Александр Гончаров пояснил, что для предпринимателей будут организованы вебинары и встречи со специалистами. Первое такое мероприятие запланировано на середину марта, к нему подключат представителей налоговой службы.

По данным ФНС, новую технику используют уже 98% южноуральских предприятий — по области зарегистрировано боле 65 тыс. онлайн-касс. Освобождены от необходимости их установки предприниматели в сфере мелких бытовых услуг — таких, как ремонт обуви или изготовление ключей.

Фото с сайта onlainkassy.ru

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