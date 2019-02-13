Южноуральские рыбаки нашли в земле клад и отдали его в музей

Фото с сайта www.csu.ru

На Южном Урале рыбаки нашли 14 фигурок бронзовых птиц.

Птицевидных идолов VII–III веков до нашей эры откопали два рыбака осенью 2018 года в земле в одной из деревень Кунашакского района, сообщили в пресс-службе ЧелГУ. Южноуральцы передали фигурки ученым.

После реставрации экспонаты выставили в музее ЧелГУ. По словам археологов университета, подобные фигурки связаны с Иткульской культурой Среднего Зауралья, они использовались в жертвоприношениях или шаманских обрядах. Идолы были отлиты из бронзы. Иткульцы верили, что подобные фигурки являются вместилищами душ умерших людей, заявили исследователи.

Фото с сайта www.csu.ru

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