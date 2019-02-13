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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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Двое рабочих погибли при пожаре на ЧМК
13.02.2019 г. 08:09
Фото с сайта 74.mchs.ru
Два человека погибли во время пожара на Челябинском металлургическом комбинате.
Утром в среду, 13 февраля, в одном из цехов произошел разлив металла из ковша на площади 150 квадратных метров. Затем загорелась кабина мостового крана. В ней находились мужчина и женщина. Они погибли. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 16 рабочих эвакуировались самостоятельно.
На место прибыли 50 человек и 16 единиц техники. Технологический процесс нарушен не был. На данный момент пожар полностью ликвидирован. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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