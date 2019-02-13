Двое рабочих погибли при пожаре на ЧМК

Фото с сайта 74.mchs.ru

Два человека погибли во время пожара на Челябинском металлургическом комбинате.

Утром в среду, 13 февраля, в одном из цехов произошел разлив металла из ковша на площади 150 квадратных метров. Затем загорелась кабина мостового крана. В ней находились мужчина и женщина. Они погибли. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 16 рабочих эвакуировались самостоятельно.

На место прибыли 50 человек и 16 единиц техники. Технологический процесс нарушен не был. На данный момент пожар полностью ликвидирован. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта 74.mchs.ru

Все новости за 13.02.2019 г.»