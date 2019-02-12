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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Тарифы ЖКХ в Челябинской области с июля вырастут не более чем на 2%
12.02.2019 г. 15:49
В Челябинской области ограничат рост платежей за ЖКХ.
На адресные субсидии населению и компенсацию выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса потратят 5,5 млрд рублей из регионального бюджета. Деньги на сдерживание роста тарифов направляют ежегодно, сообщил губернатор Борис Дубровский. «Самое главное — все предпринимаемые правительством меры по ограничению тарифов имеют целью социальную поддержку жителей области», — прокомментировал глава региона.
Экономически обоснованный рост платежей за коммунальные услуги с 1 июля 2019 года составил бы в среднем по области 13,5%. Благодаря бюджетному субсидированию тарифы увеличатся не более чем на 2%, обещают власти. Если совокупный платеж по всем видам услуг вырастет больше, жители региона могут обратиться за субсидией.
Фото с сайта vk.com
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