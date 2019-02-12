На улицах Челябинска насчитали около 2 тыс. нелегальных киосков

Фото с сайта cheladmin.ru

В администрации Челябинска отчитались о ходе борьбы с незаконными ларьками.



За 2018 год в городе демонтировали более 700 нестационарных торговых объектов, на установку которых не было разрешения. Во вторник, 12 февраля, убрали еще два павильона — овощную палатку на Молодогвардейцев и интернет-кафе на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской. Всего же в Челябинске находятся порядка 2 тыс. киосков и ларьков, на которые нет никаких документов.



По словам председателя комитета гордумы по соцполитике Александра Галкина, в минувшем году депутаты максимально ограничили все лазейки, которыми ранее пользовались владельцы киосков. Наиболее важный шаг — выдача уведомления не на сам объект, а на участок земли под ним. Таким образом получается избегать появления нового ларька на месте старого. Кроме того, сократили срок пребывания торговых объектов на штрафстоянке — их будут уничтожать через три месяца после демонтажа, сообщили в пресс-службе мэрии.



Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 12.02.2019 г.»