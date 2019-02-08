Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта izvestiaur.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий со 2 по 8 февраля 2019 года.

Власти Челябинска согласовали митинг за прямые выборы мэра



На этой неделе челябинская мэрия согласовала митинг за возврат прямых выборы мэра. Он пройдет 17 февраля. Начало акции намечено на 13.00. Местом проведения в мэрии утвердили Алое поле, предполагаемая численность участников — 2 тыс. человек. Инициатором стало местное отделение партии «Яблоко». Там пояснили, что в ближайшее время начнет работу оргкомитет митинга, куда приглашают в том числе утвержденных претендентов на пост главы города. Об этой работе, а также предстоящей акции протеста в эфире «Челябинского эха» рассказал председатель местного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Основным требованием митингующих станет возврат прямых выборов мэра Челябинска — оно будет адресовано депутатам Заксобрания и гордумы. Сейчас градоначальника назначают из числа кандидатов, отобранных специальной комиссией. Ее заседание пройдет 22 февраля, а сама процедура назначения нового мэра состоится на сессии городской думы 26 числа.

На кресло главы претендуют 16 человек. В их числе — нынешний врио мэра Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел и один из организаторов предстоящего митинга Ярослав Щербаков.

В Челябинске составили план строительства и реконструкции дорожной сети на 2019 год

Ремонт дорог, реконструкция набережной и подземные переходы. Власти Челябинска рассказали, как изменится город в 2019 году.

Так, работы пройдут в районе перекрестка улиц Труда и Кирова и на противоположном берегу реки Миасс. За 2019 год планируется обустроить пешеходную набережную от Кирова до Пушкина. На другом берегу облагородят участок в районе будущего общественно-делового центра, реконструируют улицы Береговую и Набережную — на участке от Братьев Кашириных до Калинина.

Фото с сайта cheladmin.ru

Под перекрестком улиц Труда и Кирова появится пешеходный переход с выходом от исторического музея на будущую набережную. Ранее вице-мэр Владимир Алейников пояснял, что для строительства прохода под Троицким мостом расконсервируют одну из арок путепровода, которая сейчас закрыта. В начале Кировки появится спуск под землю, который будет вести к этому проходу.

В планах на 2019 год — модернизация уличного освещения в городе. Здания украсят праздничной иллюминацией. Также в Челябинске построят порядка 300 остановочных комплексов по утвержденным в мэрии эскизным проектам.

Кроме того, отремонтируют 25 дорог. Дорожное покрытие обновят на улицах Доватора, Худякова, Коммуны, Сони Кривой, Энгельса и Свободы. В перечень также включили улицы Дзержинского, Хлебозаводскую, Северный луч, Новоградский проспект.

Фото с сайта cheladmin.ru

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов пояснил, что речь идет не только о ремонте, но и о строительстве новых объектов. Так, в текущем году планируют построить транспортную развязку на Дарвина с выездом на Троицкий тракт и переделать кольцо на перекрестке Дарвина — Блюхера. Кроме того, предполагается открыть третью очередь путепровода Братьев Кашириных — Труда — Российская.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

А на улице Худякова в 2019 году построят надземный пешеходный переход. Необходимость строительства моста на дороге от улиц Лесопарковой до шершневской плотины обсуждается давно. Планы по его сооружению управление дорожного хозяйства Челябинска озвучивало еще в 2014 году, однако из-за проблем с землеотводом проект остался нереализованным. К идее вернулись вновь, и, по всей видимости, это связано с перспективой появления на улице Худякова реверсивных полос — такой пункт содержится в комплексной схеме организации движения в Челябинске.

В Челябинске вместо самого крупного на Урале ТРК Cloud построят скромный торговый центр

На северо-западе Челябинска построят ТРК с зонами отдыха и автодромом. План межевания участка в районе Университетской набережной опубликовали на сайте мэрии. Согласно ему, на участке между улицами Академика Макеева и Академика Александрова планируется построить двух- или трехэтажный торговый комплекс площадью 85,5 тыс. кв. метров с открытой парковкой на 2 тыс. 700 машино-мест. На остальной территории, которая в совокупности составляет более 170 тыс. кв. метров появятся автодром, зеленые аллеи, зоны отдыха и спортплощадки. Также предусмотрено максимальное сохранение имеющихся на участке зеленых насаждений.

Первоначальный проект ТРК. Фото с сайта www.rodnik74.ru

Проект застройки администрация вынесла на публичные слушания. Экспозиция в Доме архитектора будет открыта 20 февраля, а сами слушания пройдут 14 марта.

Арендатором участка является компания «Родник». Ранее на площадке планировалось построить крупнейший в Урало-Сибирском регионе ТРК Cloud, в котором были предусмотрены ледовый каток и океанариум, однако впоследствии от этих идей отказались.

Коммунальная авария, три выходных для школьников: в Челябинск пришли 30-градусные морозы



30-градусные морозы ударили в Челябинске в ночь на вторник, 5 февраля. И в две последующие ночи температура воздуха, по данным местного гидрометцентра, была в пределах -30 градусов. Самую низкую дневную температуру зафиксировали во вторник — -26. Занятия в школах три дня подряд отменяли — для всех учащихся, с 1-го по 11-й классы. К пятнице потеплело, столбики термометров с утра показывали -20.

Фото с сайта tolknews.ru

Во вторник из-за мороза в городе встали троллейбусы и трамваи. В районе восьми часов утра из-за обрыва проводов на улице Труда встали троллейбусы. А на улице Цвиллинга утром образовалась трамвайная пробка — на участке от Евтеева до железнодорожного вокзала скопилось более десятка трамваев.

Скриншот с Яндекс. Транспорт

За три дня в больницы города обратились десятки людей, пострадавших от холода. У некоторых диагностировали обморожения, у кого-то переохлаждения. Большинство пострадавших были пьяны.

Ночью в среду, 6 февраля, на северо-западе произошла крупная коммунальная авария. Рядом с домом на проспекте Победы, 336 прорвало трубу с горячей водой. Из-под земли начал бить фонтан высотой с девятиэтажный дом. Водой затопило крышу многоквартирного дома и несколько квартир. По словам очевидца Алены Рязановой, стены промокли насквозь даже на третьем этаже.

Фото: Вадим Архипов / 74.ru





Жильцов эвакуировали в школу № 115. На место аварии прибыли коммунальные службы, которые перекрыли подачу воды в трубу. Расследованием причин «коммунального фонтана» занялась прокуратура. Из-за этой аварии было парализовано движение трамваев. ООО «ЧелябГЭТ» планирует направить заявление на возмещение убытков за простой транспорта виновнику аварии.

Фото с сайта vk.com/chelget

Из-за погоды утром 6 февраля на трассе Челябинск — Троицк в районе пункта пропуска «Бугристое» ограничивали движение транспорта в сторону Казахстана. Это касалось автобусов, грузовиков и прочих автомобилей с дизельными двигателями. На границе оборудовали временные стоянки и пункты обогрева. В управлении федеральных дорог «Южный Урал» автолюбителям советовали отказаться от дальних поездок в сложных погодных условиях.

Пенсионный фонд просит челябинца вернуть переплаченные три копейки

Управление пенсионного фонда Тракторозаводского района направило челябинцу письмо с просьбой вернуть три копейки. Фотографию уведомления опубликовали на сайте pikabu.ru. «В связи с пересмотром размера пенсии за период с 18 по 30 июня 2018 года вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму три копейки», — говорится в письме.

Фото: paulyvans021 / pikabu.ru

Челябинца просят возместить указанную сумму в добровольном порядке. Пользователи сайта отметили, что на отправку письма в Пенсионном фонде потратили больше денег, чем требуют вернуть.

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