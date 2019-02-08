В школы Челябинской области направили полицейских кураторов

Фото с сайта www.irk.ru

В 50 образовательных учреждениях Челябинской области начали работу школьные инспекторы МВД.

34 сотрудника штатно прикреплены к 16 подразделениям по делам несовершеннолетних областного управления МВД. В функции инспекторов войдет профилактика правонарушений и безнадзорности среди школьников, обеспечение мер безопасности учащихся. Полицейские кураторы будут работать с участковыми на местах и с заместителями директоров школ по безопасности.



Начальник управления организации деятельности участковых и ПДН областного ГУ МВД Олег Иванов подчеркнул, что основной акцент деятельности школьных инспекторов сделают на индивидуальной работе с подростками и их семьями. Кураторами из полиции на данный момент обзавелись 50 школ Челябинской области.

Фото с сайта www.irk.ru



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