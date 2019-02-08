В Златоусте отчеканили медаль в честь наименования челябинского аэропорта именем Курчатова

Фото с сайта cekport.ru

На Южном Урале выпустили золотую медаль с новым именем челябинского аэропорта.

Выпуск приурочили ко Дню гражданской авиации, который отмечают 9 февраля. На медали диаметром 130 мм из золота высшей пробы специалисты компании «Арт-Грани» из Златоуста отчеканили профиль Игоря Курчатова.

Имя знаменитого физика-ядерщика победило в конкурсе на новое название челябинского аэропорта в ноябре 2018 года. Официально авиаузел так будет называться после подписания президентом соответствующего указа.

Фото: Арт-Грани

Златоустовские мастера также отчеканили медаль с изображением другого победителя конкурса «Великие имена России» — Александра Пушкина, в честь которого назовут московский Шереметьево. В планах у «Арт-Граней» — выпуск памятных медалей для других аэропортов, названных именами знаменитых соотечественников, в 45 городах страны. В их числе — Казань, Екатеринбург, Якутск, Уфа, сообщили в пресс-службе компании.

Фото с сайта cekport.ru

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