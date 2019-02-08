- 66.0628р. + 0.0429
- 74.8954р. - 0.0702
-
08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Златоусте отчеканили медаль в честь наименования челябинского аэропорта именем Курчатова
08.02.2019 г. 16:11
На Южном Урале выпустили золотую медаль с новым именем челябинского аэропорта.
Выпуск приурочили ко Дню гражданской авиации, который отмечают 9 февраля. На медали диаметром 130 мм из золота высшей пробы специалисты компании «Арт-Грани» из Златоуста отчеканили профиль Игоря Курчатова.
Имя знаменитого физика-ядерщика победило в конкурсе на новое название челябинского аэропорта в ноябре 2018 года. Официально авиаузел так будет называться после подписания президентом соответствующего указа.
Фото: Арт-Грани
Златоустовские мастера также отчеканили медаль с изображением другого победителя конкурса «Великие имена России» — Александра Пушкина, в честь которого назовут московский Шереметьево. В планах у «Арт-Граней» — выпуск памятных медалей для других аэропортов, названных именами знаменитых соотечественников, в 45 городах страны. В их числе — Казань, Екатеринбург, Якутск, Уфа, сообщили в пресс-службе компании.
Фото с сайта cekport.ru
- 01.02.2019 г. Виталий Мутко предложил сделать дорогу в аэропорт Челябинска четырехполосной
- 31.01.2019 г. Новый терминал челябинского аэропорта планируют сдать в ноябре 2019 года
- 23.01.2019 г. Из челябинского аэропорта планируют запустить прямые рейсы в Душанбе и Баку
- 23.01.2019 г. В обновленном челябинском аэропорту расположат офисы авиакомпаний
- 23.01.2019 г. В аэропорту Челябинска откроют две зоны Duty Free