К 2020 году на автодороге «Меридиан» установят шумозащитные экраны

Фото с сайта livekuban.ru

В Челябинске вдоль «Меридиана» поставят шумоизоляцию.

Обезопасить жильцов прилегающих к трассе домов от шума автомобилей пообещал врио главы города Владимир Елистратов. Заявление он сделал в пятницу, 8 февраля, на встрече с жителями Ленинского района.

Специальные экраны вдоль дороги планируется установить к 2020 году. В первую очередь шумозащитные заграждения появятся на участке от улицы Рождественского до Троицкого тракта.

Фото с сайта livekuban.ru

Все новости за 08.02.2019 г.»