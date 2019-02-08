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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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К 2020 году на автодороге «Меридиан» установят шумозащитные экраны
08.02.2019 г. 14:45
Фото с сайта livekuban.ru
В Челябинске вдоль «Меридиана» поставят шумоизоляцию.
Обезопасить жильцов прилегающих к трассе домов от шума автомобилей пообещал врио главы города Владимир Елистратов. Заявление он сделал в пятницу, 8 февраля, на встрече с жителями Ленинского района.
Специальные экраны вдоль дороги планируется установить к 2020 году. В первую очередь шумозащитные заграждения появятся на участке от улицы Рождественского до Троицкого тракта.
Фото с сайта livekuban.ru
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