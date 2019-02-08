В Челябинской области утилизируют «атомные батареи» из Приморья

Фото с сайта www.atomic-energy.ru

ПО «Маяк» в 2019 году начнет утилизировать радиоизотопные термоэлектрические генераторы.

В 2018-м специалисты «Маяка» упаковали и вывезли с Дальнего Востока 36 отработавших радиоактивных генераторов. В этом году их начнут утилизировать, пишет газета «Вестник Маяка».

Генераторы применялись в навигационных маяках и метеостанциях. С 2004 года они находились на хранении на специальном складе. Сейчас на территории Дальнего Востока нет ни одной отработанной «атомной батареи», подлежащей утилизации.

Фото с сайта www.atomic-energy.ru



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