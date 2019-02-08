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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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В Челябинской области утилизируют «атомные батареи» из Приморья
08.02.2019 г. 14:32
Фото с сайта www.atomic-energy.ru
ПО «Маяк» в 2019 году начнет утилизировать радиоизотопные термоэлектрические генераторы.
В 2018-м специалисты «Маяка» упаковали и вывезли с Дальнего Востока 36 отработавших радиоактивных генераторов. В этом году их начнут утилизировать, пишет газета «Вестник Маяка».
Генераторы применялись в навигационных маяках и метеостанциях. С 2004 года они находились на хранении на специальном складе. Сейчас на территории Дальнего Востока нет ни одной отработанной «атомной батареи», подлежащей утилизации.
Фото с сайта www.atomic-energy.ru
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