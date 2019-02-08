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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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В Челябинске суд заблокировал сайт по дистанционной продаже алкоголя
08.02.2019 г. 14:22
Фото с сайта 74.мвд.рф
По иску прокурора суд признал запрещенной к распространению информацию о дистанционной продаже алкоголя.
Прокуратура установила, что на сайте размещена информация о возможности дистанционно приобрести алкоголь. Вход на портал был свободным, предварительной регистрации не требовалось. Ознакомиться с содержанием сайта мог любой несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск о блокировке портала.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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