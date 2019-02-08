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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Челябинскому экоактивисту Василию Московцу предъявили обвинение по второму уголовному делу
08.02.2019 г. 14:20
Челябинский экоактивист и претендент на пост главы города стал фигурантом второго уголовного дела.
Следствие предъявило Василию Московцу обвинение в подстрекательстве к умышленному уничтожению чужого имущества. Постановление от 8 февраля экоактивист опубликовал на своей странице в Facebook.
Это уже второе уголовное дело, по которому Василий Московец проходит в качестве обвиняемого. В декабре ему вменили подстрекательство к хулиганству. Речь идет о поджоге стройплощадки Томинского ГОКа в сентябре 2017 года, в котором участвовали двое экоактивистов.
Сам Московец считает, что преследование имеет политические мотивы и связано с его участием в конкурсе на пост мэра Челябинска. Однако уведомили его о возможном предъявлении обвинения еще летом 2018 года, когда о выборах главы города речь еще не шла, сообщили в челябинской администрации.
Фото с сайта gubernator74.ru
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