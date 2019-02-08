Челябинскому экоактивисту Василию Московцу предъявили обвинение по второму уголовному делу

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинский экоактивист и претендент на пост главы города стал фигурантом второго уголовного дела.

Следствие предъявило Василию Московцу обвинение в подстрекательстве к умышленному уничтожению чужого имущества. Постановление от 8 февраля экоактивист опубликовал на своей странице в Facebook.

Это уже второе уголовное дело, по которому Василий Московец проходит в качестве обвиняемого. В декабре ему вменили подстрекательство к хулиганству. Речь идет о поджоге стройплощадки Томинского ГОКа в сентябре 2017 года, в котором участвовали двое экоактивистов.

Сам Московец считает, что преследование имеет политические мотивы и связано с его участием в конкурсе на пост мэра Челябинска. Однако уведомили его о возможном предъявлении обвинения еще летом 2018 года, когда о выборах главы города речь еще не шла, сообщили в челябинской администрации.

Фото с сайта gubernator74.ru

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