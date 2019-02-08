В 2019 году на улице Худякова построят надземный пешеходный переход

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

В Челябинске вернулись к идее пешеходного моста на улице Худякова.

Необходимость строительства моста на дороге от улиц Лесопарковой до шершневской плотины обсуждается давно. Планы по его сооружению управление дорожного хозяйства Челябинска озвучивало еще в 2014 году, однако из-за проблем с землеотводом проект остался нереализованным.

К идее вернулись в начале текущего года — пешеходный мост включили в перечень дорожных объектов, которые нужно построить в ближайшие месяцы. По всей видимости, это связано с перспективой появления на улице Худякова реверсивных полос — такой пункт содержится в комплексной схеме организации движения в Челябинске.

Профессор кафедры автомобильного транспорта ЮУрГУ Владимир Городокин обратил внимание на ряд проблем, связанных с введением реверсивного движения на данном участке. Нерегулируемые пешеходные переходы, которые планируется убрать, — лишь одна из них. Другим сложным моментом эксперт называет съезд с плотины и перекресток улиц Худякова и Лесопарковой, где не продуман выход из реверса.

«На двух перекрестках переход с реверсивной полосы на обычную затруднен. Представьте себе: вы едете с северо-запада по реверсивной полосе в сторону центра. Вам нужно прямо, а вы едете во встречном направлении. С левой полосы путь только налево — на Лесопарковую. То есть, это все совсем непросто», — пояснил Владимир Городокин.

Всего в опубликованном плане строительства и реконструкции дорожной сети в Челябинске на 2019 год содержится 25 объектов. В их числе набережная реки Миасс и подземный переход под перекрестком Труда — Кирова.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

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