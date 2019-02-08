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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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В 2019 году в Челябинске отремонтируют 25 дорог
08.02.2019 г. 13:33
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске составили перечень дорог, где в 2019 году пройдет реконструкция.
Всего ремонт дорожного покрытия запланирован на 25 участках. В их числе улицы Доватора, Худякова, Коммуны, Сони Кривой, Энгельса и Свободы. В перечень также включили улицы Дзержинского, Хлебозаводскую, Северный луч, Новоградский проспект.
Врио главы Челябинска Владимир Елистратов пояснил, что речь идет не только о ремонте, но и о строительстве новых объектов. Так, в текущем году планируют построить транспортную развязку на Дарвина с выездом на Троицкий тракт и переделать кольцо на перекрестке Дарвина — Блюхера. Кроме того, предполагается открыть третью очередь путепровода Братьев Кашириных — Труда — Российская.
Фото с сайта cheladmin.ru
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