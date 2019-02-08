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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Сын губернатора Челябинской области продал убыточный бизнес
08.02.2019 г. 13:31
У принадлежащего семье Бориса Дубровского предприятия «Санарский гранит» сменился собственник.
Учредителем фирмы значился сын губернатора Александр Дубровский. В начале января состоялась сделка по продаже «Санарского гранита», ее сумма неизвестна. По данным базы СПАРК, которые приводит Znak.com, новым владельцем актива стал Александр Ураков — сын еманжелинского бизнесмена Сергея Уракова.
Уставный капитал «Санарского гранита» составляет 380 млн рублей. Интернет-газета добавляет, что на протяжении последних шести лет предприятие терпело убытки — в 2017 году они составили почти 3 млн рублей при выручке чуть больше 1 млн. Ранее Александр Дубровский вышел из состава учредителей компаний БЗЖК «Энергия» и «Жилкомсервис».
Фото с сайта pixabay.com
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