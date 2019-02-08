Сын губернатора Челябинской области продал убыточный бизнес

Фото с сайта pixabay.com

У принадлежащего семье Бориса Дубровского предприятия «Санарский гранит» сменился собственник.

Учредителем фирмы значился сын губернатора Александр Дубровский. В начале января состоялась сделка по продаже «Санарского гранита», ее сумма неизвестна. По данным базы СПАРК, которые приводит Znak.com, новым владельцем актива стал Александр Ураков — сын еманжелинского бизнесмена Сергея Уракова.

Уставный капитал «Санарского гранита» составляет 380 млн рублей. Интернет-газета добавляет, что на протяжении последних шести лет предприятие терпело убытки — в 2017 году они составили почти 3 млн рублей при выручке чуть больше 1 млн. Ранее Александр Дубровский вышел из состава учредителей компаний БЗЖК «Энергия» и «Жилкомсервис».

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 08.02.2019 г.»