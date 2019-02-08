Житель Троицка получил условный срок за избиение собаки-инвалида на глазах у девочки

Фото с сайта gorod55.ru

Троицкий горсуд вынес приговор 41-летнему местному жителю.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным. Суд установил, что в августе 2018 года во дворе одного из многоквартирных домов в Троицке южноуралец избил неустановленным предметом бездомную собаку-инвалида. Рядом находилась девочка, которая требовала прекратить издеваться над псом.

Собаку доставили в ветеринарную клинику, где она скончалась от полученной травмы. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта gorod55.ru



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