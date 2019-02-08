Челябинск
- 66.0628р. + 0.0429
- 74.8954р. - 0.0702
Разворот
-
08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Разбор полетов
Житель Троицка получил условный срок за избиение собаки-инвалида на глазах у девочки
08.02.2019 г. 13:27
Фото с сайта gorod55.ru
Троицкий горсуд вынес приговор 41-летнему местному жителю.
Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным. Суд установил, что в августе 2018 года во дворе одного из многоквартирных домов в Троицке южноуралец избил неустановленным предметом бездомную собаку-инвалида. Рядом находилась девочка, которая требовала прекратить издеваться над псом.
Собаку доставили в ветеринарную клинику, где она скончалась от полученной травмы. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта gorod55.ru
Новости на эту тему
- 29.01.2019 г. Кот из Златоуста, который больше года жил на пепелище, переехал к новым хозяевам
- 17.01.2019 г. УФАС нашло нарушения в контракте на отлов бродячих животных в Челябинске стоимостью 20 млн рублей
- 17.01.2019 г. В Челябинской области бродячие собаки нападают на автомобилистов
- 17.12.2018 г. Бродячие собаки с начала года искусали около 3 тыс. южноуральцев
- 14.12.2018 г. В Магнитогорске будут судить мужчину, который выбросил собаку с десятого этажа