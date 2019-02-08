Челябинск включили в список городов с самыми внимательными пассажирами такси

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики определили города, в которых проживают наиболее внимательные клиенты такси.

Опрос провел сервис «Ситимобил». По данным исследования, 68% женщин обращают внимание на водителя, когда к ним приезжает такси. Среди мужчин этот показатель равен 57%. Самые внимательные пользователи такси проживают в Челябинске, Екатеринбурге, Кургане и Тюмени. На жителей этих городов приходится 69% респондентов, которые обращают внимание на водителей такси при поездке. Самыми нелюбопытными оказались жители Санкт-Петербурга.

27% опрошенных заявили, что им нравится разговаривать с таксистами, еще у 53% желание пообщаться с водителями зависит от настроения. Больше всего любителей поговорить во время поездок проживает в Архангельске, Великом Новгороде, Волгограде, Калининграде и Мурманске. Наименее общительными оказались москвичи. Каждый четвертый житель столицы предпочитает ехать в такси в тишине.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 08.02.2019 г.»