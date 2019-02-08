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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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На «Копейский хлебокомбинат» завели административное дело за долги по зарплате
08.02.2019 г. 13:22
Фото с сайта gubernator74.ru
«Копейский хлебокомбинат» задолжал работникам 1,5 млн рублей.
Прокуратура провела на предприятии проверку по обращению работников. Надзорное ведомство установило факты несвоевременной выплаты денег 159 сотрудникам за декабрь 2018 года. Общая сумма задолженности составила 1,5 млн рублей. Директору предприятия объявили предостережение.
На хлебокомбинат завели административное дело о невыплате зарплаты в установленный срок. Материалы направлены в региональную госинспекцию труда. По данным пресс-службы областной прокуратуры, долг по зарплате погашен в полном объеме.
Фото с сайта gubernator74.ru
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