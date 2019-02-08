Борис Дубровский исключил Юрия Карликанова из комиссии по выборам мэра Челябинска

Фото с сайта zs74.ru

Губернатор внес изменения в состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы Челябинска.

Место первого вице-спикера областного Заксобрания Юрия Карликанова занял другой зампред — Константин Захаров. Соответствующее распоряжение Борис Дубровский подписал в четверг, 7 февраля.

В конкурсную комиссию по выборам мэра Челябинска входят восемь человек. Четыре из них — из городской думы: спикер Станислав Мошаров, который одновременно возглавляет комиссию, его заместители Сергей Овчинников и Андрей Шмидт и председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Бодров.

Еще четверых туда делегирует глава региона: помимо Константина Захарова, в работе участвуют вице-губернатор Евгений Голицын, его заместитель Татьяна Язовских и начальник управления внутренней политики области Виталий Шиков.

Заседание комиссии, на которой отберут не менее двух из 16 заявившихся на конкурс кандидатов, состоится 22 февраля. Процедура назначения нового мэра Челябинска пройдет на сессии городской думы 26 февраля.

Фото с сайта zs74.ru

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