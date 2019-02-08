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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
В Миассе мать троих детей отправили в колонию на полгода за неуплату алиментов
08.02.2019 г. 11:28
Суд отправил в колонию-поселение 40-летнюю жительницу Миасса.
Женщина задолжала трем дочерям 700 тыс. рублей. Мать регулярно употребляла алкоголь, не занималась воспитанием детей. «Девочки рано или поздно становились воспитанницами государственных учреждений, которые, в свою очередь, становились взыскателями алиментов в пользу подопечных», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Первое исполнительное производство о взыскании алиментов на двух старших детей было возбуждено в 2010 году. В этом же году женщина родила еще одну девочку. Практически сразу ребенка забрали в детдом. В 2011-м мать стала фигурантом второго производства. Несколько лет женщина переводила детям не больше 300 рублей два-три раза в год.
В 2017 году на женщину завели уголовное дело. Ее отправили на принудительные работы. В 2018-го в отношении женщины было возбуждено повторное уголовное дело. Должницу отправили в колонию-поселения на шесть месяцев.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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