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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Подземный переход у филармонии с выходом на Кировку построят в 2019 году
08.02.2019 г. 11:19
Правительство озвучило перечень дорожных объектов, которые построят в текущем году в Челябинске.
Значительную часть перечня занимают объекты в районе перекрестка улиц Труда и Кирова и на противоположном берегу реки Миасс. За 2019 год планируется обустроить пешеходную набережную от Кирова до Пушкина. На другом берегу облагородят участок в районе будущего общественно-делового центра, реконструируют улицы Береговую и Набережную — на участке от Братьев Кашириных до Калинина.
Под перекрестком улиц Труда и Кирова появится пешеходный переход с выходом от исторического музея на будущую набережную. Ранее вице-мэр Владимир Алейников пояснял, что для строительства прохода под Троицким мостом расконсервируют одну из арок путепровода, которая сейчас закрыта. В начале Кировки появится спуск под землю, который будет вести к этому проходу.
В планах на 2019 год — модернизация уличного освещения в городе. Здания украсят праздничной иллюминацией. Также в Челябинске построят порядка 300 остановочных комплексов по утвержденным в мэрии эскизным проектам.
Фото с сайта www.карта74.рф
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