«Шельмование и пиар»: мэр Златоуста прокомментировал протест горожан против нового завода

Фото с сайта gubernator74.ru

Жители Златоуста готовят петицию против строительства в городе завода по производству технического кремния.

Крупный металлургический комплекс собираются построить на берегу реки Ай. Инициативная группа горожан в настоящее время готовит петицию с требованием отменить эти планы из-за возможного ущерба окружающей среде от вредного производства.

Инвестор, компания «Силарус», заявляет, что на новом заводе не предусмотрено обогащения кремния с использованием загрязняющих веществ. В администрации Златоуста пообещали направить рабочую группу на аналогичное предприятие в Казахстане и посмотреть на его деятельность и отношение населения к ней.

Также глава городского округа Вячеслав Жилин прокомментировал протестную активность жителей. «Просьба ко всем, кто сегодня пытается заниматься неким шельмованием, пытается на этом делать пиар, понять, что мы бьемся за каждого инвестора», — говорится в сообщении на сайте администрации. Вячеслав Жилин пояснил, что окончательное решение о строительстве комплекса примут с учетом мнения горожан и экологических организаций.

Фото с сайта gubernator74.ru

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