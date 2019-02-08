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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
Более 20% земли в Челябинской области загрязнено тяжелыми металлами
08.02.2019 г. 10:03
Минприроды назвало регионы России с самой загрязненной почвой.
Челябинскую область включили в перечень субъектов, где более 20% земли загрязнено тяжелыми металлами. Показатель составил 21%, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад минприроды. Исследования проводились в 2017 году. Лидером по количеству металла в почве стал Приморский край. Там около 90% земли загрязнено тяжелыми элементами.
Наибольшая доля неблагоприятных проб почвы также была зафиксирована в Приморском крае — 48%. Кроме того, в список регионов с самой загрязненной землей вошли Новгородская область и Санкт-Петербург. В министерстве отметили, что загрязнение почвы увеличивает уровни риска здоровью населения и может стать причиной инфекционных и паразитарных заболеваний.
Фото с сайта testslab.ru
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