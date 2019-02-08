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08.02.2019 г. | 09:47Гости эфира: Щербаков Ярослав
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Власти Челябинска согласовали митинг за возврат прямых выборов мэра
08.02.2019 г. 09:49
Фото с сайта www.vladtime.ru
Власти Челябинска согласовали митинг за возврат прямых выборов мэра. Он состоится в воскресенье, 17 февраля, на Алом поле. Готовы ли жители выйти на улицу с требованием вернуть право самим выбирать главу города? Будем выяснять в пятницу, 8 февраля, с организатором митинга, председателем регионального отделения партии «Яблоко» Ярославом Щербаковым.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.
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