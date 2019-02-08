В Челябинске завели уголовное дело по факту избиения матерью трехмесячного ребенка в больнице

Фото с сайта rossaprimavera.ru

После избиения матерью ребенка в челябинской больнице следователи завели дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Младенец поступил в Челябинскую областную больницу из Магнитогорска в январе 2019 года. По словам матери, ребенок упал с ее рук и ударился головой. Впоследствии ее соседки по палате сообщили, что она регулярно издевалась над трехмесячным сыном. Полицейские уже привлекли женщину к ответственности за побои. Следователи после проверки обстоятельств возбудили уголовное дело.

Сейчас женщина находится в психиатрической лечебнице, ребенок лежит в больнице с отцом. Следователи также проводят проверку в отношении врачей больницы, которые не приняли мер по защите малолетнего пациента. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта rossaprimavera.ru



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