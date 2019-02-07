Борис Дубровский: «Качество жизни людей измеряется не уровнем потребления, а насыщенной социокультурной средой»

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор посетил IV Международный фестиваль музыкального юмора.

Форум проводится на Южном Урале четвертый год подряд по инициативе известного джазмена, народного артиста России Игоря Бутмана. В этом году концерты состоятся на площадках Челябинска, Магнитогорска и Сатки.

«Качество жизни людей измеряется не уровнем потребления, а насыщенной социокультурной средой, дающей радость и уму, и сердцу», — сказал Борис Дубровский на фестивале.

В будущем году фестиваль музыкального юмора отметит первый юбилей и еще больше расширит свою географию, добавил губернатор. Открыл форум в Челябинске «Уральский диксиленд Игоря Бурко. Также здесь выступили Московский джазовый оркестр и Игорь Бутман, музыкально-комедийный дуэт Carrington-Brown из Германии и духовики Brevis Brass Band из столицы.

Фото с сайта gubernator74.ru

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