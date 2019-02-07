- 66.0199р. + 0.3513
- 74.9656р. + 0.1953
Борис Дубровский: «Качество жизни людей измеряется не уровнем потребления, а насыщенной социокультурной средой»
07.02.2019 г. 14:40
Губернатор посетил IV Международный фестиваль музыкального юмора.
Форум проводится на Южном Урале четвертый год подряд по инициативе известного джазмена, народного артиста России Игоря Бутмана. В этом году концерты состоятся на площадках Челябинска, Магнитогорска и Сатки.
«Качество жизни людей измеряется не уровнем потребления, а насыщенной социокультурной средой, дающей радость и уму, и сердцу», — сказал Борис Дубровский на фестивале.
В будущем году фестиваль музыкального юмора отметит первый юбилей и еще больше расширит свою географию, добавил губернатор. Открыл форум в Челябинске «Уральский диксиленд Игоря Бурко. Также здесь выступили Московский джазовый оркестр и Игорь Бутман, музыкально-комедийный дуэт Carrington-Brown из Германии и духовики Brevis Brass Band из столицы.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 28.12.2018 г. Борис Дубровский: в 2018 году в Челябинской области выросла реальная зарплата
- 26.12.2018 г. Борис Дубровский попросил Дмитрия Медведева ускорить рассмотрение закона о квотировании выбросов
- 21.12.2018 г. «Единая Россия» поддержит Бориса Дубровского на выборах губернатора
- 17.12.2018 г. В Челябинской области опубликовали рейтинг самых известных персон. Есть сюрприз
- 10.12.2018 г. Губернатор Борис Дубровский вступил в партию «Единая Россия»