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Челябинцы будут пить воду из реки Уфа
07.02.2019 г. 15:35
Долгобродский канал, который обеспечит Челябинск питьевой водой, достроят за 1 млрд рублей.
Деньги на строительство Долгобродского канала направит РМК. Соответствующее соглашение компания подписала с правительством Челябинской области. Долгобродский канал свяжет реки Уфа и Миасс. Общая протяженность тракта водоподачи составит 51 километр.
Участок протяженностью 30 километров уже построен. Оставшуюся часть планируют соорудить в обход озера Увильды от Кыштымского гидроузла до Аргазинского водохранилища. Оттуда вода будет поступать в реку Миасс и Шершневское водохранилище.
Канал будет представлять собой полиэтиленовую трубу диаметром два метра, уложенную в траншею и засыпанную грунтом. Его строительство позволит обеспечить надежное водоснабжение челябинской агломерации и необходимое течение в реке Миасс, заявил губернатор Борис Дубровский.
Фото с сайта pravmin74.ru
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