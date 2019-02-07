Решение о пригодности для проживания пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске вынесут 1 апреля

Фото с сайта 74.mchs.ru

В администрации Магнитогорска утвердили план действий по восстановлению дома на проспекте Карла Маркса, 164.

Дорожную карту опубликовали на сайте мэрии. Одним из наиболее важных ее пунктов является комплексное обследование конструкций пострадавшего дома. До 10 марта «Магнитогорский гипромез» проверит здание на пригодность для проживания, после чего материалы направят на госэкспертизу. Заключение планируется получить 25 марта.

1 апреля межведомственная комиссия решит, признать ли дом аварийным либо разрешить его эксплуатировать. Если здание посчитают пригодным для жилья, то 1 июля стартует капремонт фасада и благоустройство двора и демонтированной блок-секции. Также в дорожной карте обозначили сроки выплат субсидий на приобретение жилья тем, кто планирует переехать из поврежденного дома — до 15 декабря.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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