В Троицке брата и сестру осудили за продажу контрафактного Hennessy

Фото с сайта pixabay.com

Троицкий горсуд вынес приговор брату и сестре за производство и сбыт контрафактного алкоголя.

Суд установил, что обвиняемые с марта по сентябрь 2015 года производили и продавали контрафактный алкоголь. При изготовлении поддельной продукции брат и сестра использовали товарные знаки марок Hennessy, Jack Daniel`s, Bacardi Superior, «Русский графин» и Beefeater. Ущерб правообладателям оценили в 2,3 млн рублей.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно. Мужчину отправили на три года в колонию строгого режима. Также брата и сестру оштрафовали на 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

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