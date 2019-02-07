Газовики опровергли версию об экономии ароматизатора для газа в Магнитогорске

Фото с сайта 74.mchs.ru

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» опровергли информацию об экономии на одоризации газа в доме на проспекте Карла Маркса, 164.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, одоризация газа происходит автоматически на газораспределительных станциях. Процесс контролируют с помощью замеров интенсивности запаха. Их проводит двусторонняя комиссия с участием специалистов-химиков.

«25 декабря очередные замеры показали содержание одоранта в пределах нормативных показателей. Это подтверждается актом. Любые предположения об экономии одоранта являются несостоятельными, и никак не может это влиять на формирование взрывоопасной смеси», — цитирует агентство пресс-службу компании.

Часть жилого дома в Магнитогорске обрушилась 31 декабря. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Погибли 39 человек. В среду, 6 февраля, телеграм-канал «112» написал, что одной из причин взрыва могла стать экономия ароматизатора для придания газу резкого запаха.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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