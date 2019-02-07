Челябинские водители жалуются на падающие куски моста у «Родника»

Обваливающиеся плиты моста в Челябинске создают опасность для автомобилей на оживленной развязке.

Проблему обнаружили на проезде под мостом возле ТРК «Родник». Там тяжелые элементы облицовки падают на проезжую часть. Один из водителей рассказал 31tv.ru, как стокилограммовая бетонная плита упала прямо перед капотом его машины и это едва не привело к трагедии.

Управление дорожных работ городской администрации отправило на место инцидента проверяющего. Проблему пообещали довести до обслуживающей организации и принять меры к ее решению.

Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com

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