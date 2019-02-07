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На трассе М5 произошло ДТП с двумя большегрузами. Дорогу засыпало мукой
07.02.2019 г. 12:29
Фото: упрдор «Южный Урал»
В Ашинском районе на трассе М5 столкнулись два тягача.
ДТП произошло утром в четверг, 7 февраля. На 1608-м километре трассы в районе поворота на Кропачево столкнулись два большегруза. Один из них перевозил муку, которой после опрокидывания прицепа засыпало проезжую часть. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», из-за ДТП на этом участке ввели реверсивное движение. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
В ведомстве добавили, что на трассе Челябинск — Троицк вновь открыли проезд через границу с Казахстаном. Утром в среду, 6 февраля, там ограничили движение из-за погодных условий — в Костанайской области замело дороги.
Фото: упрдор «Южный Урал»
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