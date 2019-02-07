На Южном Урале бывшего бухгалтера будут судить за хищение зарплат учителей

Прокуратура Верхнеуральского района направила в суд дела о хищении 618 тыс. рублей.

Бывшего бухгалтера управления образования районной администрации будут судить за мошенничество. По версии следствия, с 2015 по 2018 год обвиняемая при начислении зарплаты работникам школ указывала свои личные данные и суммы к оплате.

Женщине удалось похитить 618 тыс. рублей. Деньги она тратила по своему усмотрению. Прокурор предъявил иск о взыскании с обвиняемой суммы ущерба в пользу образовательных учреждений. Дело направлено в Верхнеуральский райсуд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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