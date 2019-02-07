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На Южном Урале бывшего бухгалтера будут судить за хищение зарплат учителей
07.02.2019 г. 14:16
Прокуратура Верхнеуральского района направила в суд дела о хищении 618 тыс. рублей.
Бывшего бухгалтера управления образования районной администрации будут судить за мошенничество. По версии следствия, с 2015 по 2018 год обвиняемая при начислении зарплаты работникам школ указывала свои личные данные и суммы к оплате.
Женщине удалось похитить 618 тыс. рублей. Деньги она тратила по своему усмотрению. Прокурор предъявил иск о взыскании с обвиняемой суммы ущерба в пользу образовательных учреждений. Дело направлено в Верхнеуральский райсуд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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