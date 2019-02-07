Вторичное жилье в Челябинской области признали самым дешевым в России

Фото с сайта pixabay.com

Эксперты Avito проанализировали цены на недвижимость на вторичном рынке в 24 регионах России.

Несмотря на многолетнее снижение доходов населения, цены на жилье растут по всей стране. Снижение стоимости на вторичном рынке в 2018 году отметили только в двух регионах — Тюменской и Челябинской областях. На Южном Урале квадратный метр, по данным Avito, стоит чуть более 28,5 тыс. рублей. Это самый низкий показатель в стране, который почти вдвое меньше среднероссийского уровня и составляет всего 14% от московского.

В Тюменской области снижение цены в 2018 году было существеннее — более 3% от уровня 2017-го. Однако стоимость метра там остается высокой — более 48 тыс. рублей. Из нестоличных регионов дороже всего «вторичка» в Краснодарском крае — 58 тыс. рублей за квадрат, что составляет менее трети московского уровня.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 07.02.2019 г.»