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В Роспотребнадзоре опровергли информацию о карантине по туберкулезу в общежитии ЮУрГУ
07.02.2019 г. 12:10
Региональное управление Роспотребнадзора выступило с разъяснениями по поводу выявленного случая туберкулеза в Южно-Уральском госуниверситете.
В ведомстве подтвердили, что у одного из студентов — гражданина Индонезии — выявили туберкулез без выделения возбудителя. Это произошло на флюорографическом обследовании. Всех контактировавших с больным отправили под наблюдение врачей, в здании провели дезинфекцию.
О карантине по туберкулезу в общежитии №3, где проживал индонезийский студент, речи не идет. В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что санитарные правила ограничительных мероприятий не предусматривают. На карантин сейчас закрыто университетское общежитие №8 — там отмечена вспышка гриппа и ОРВИ.
В целом ситуация по заболеваемости туберкулезом в Челябинской области неблагополучна. В 2018 году выявили более 1,5 тыс. больных, из них почти 1 тыс. случаев — с выделением бактерий. Туберкулез выявляют у всех категорий населения, в том числе у медработников, педагогов, занятых в сфере общественного питания. Среди заболевших — 17 подростков и свыше 30 детей в возрасте до 14 лет.
Фото с сайта www.om1.ru
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