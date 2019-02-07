В Роспотребнадзоре опровергли информацию о карантине по туберкулезу в общежитии ЮУрГУ

Фото с сайта www.om1.ru

Региональное управление Роспотребнадзора выступило с разъяснениями по поводу выявленного случая туберкулеза в Южно-Уральском госуниверситете.

В ведомстве подтвердили, что у одного из студентов — гражданина Индонезии — выявили туберкулез без выделения возбудителя. Это произошло на флюорографическом обследовании. Всех контактировавших с больным отправили под наблюдение врачей, в здании провели дезинфекцию.

О карантине по туберкулезу в общежитии №3, где проживал индонезийский студент, речи не идет. В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что санитарные правила ограничительных мероприятий не предусматривают. На карантин сейчас закрыто университетское общежитие №8 — там отмечена вспышка гриппа и ОРВИ.

В целом ситуация по заболеваемости туберкулезом в Челябинской области неблагополучна. В 2018 году выявили более 1,5 тыс. больных, из них почти 1 тыс. случаев — с выделением бактерий. Туберкулез выявляют у всех категорий населения, в том числе у медработников, педагогов, занятых в сфере общественного питания. Среди заболевших — 17 подростков и свыше 30 детей в возрасте до 14 лет.

Фото с сайта www.om1.ru

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