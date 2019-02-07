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В Челябинске три человека пострадали при столкновении маршрутки и иномарки
07.02.2019 г. 11:11
Фото с сайта vk.com/chelgai74
Трех человек госпитализировали после ДТП на улице Героев Танкограда.
По данным пресс-службы городского управления ГИБДД, авария произошла в 08:25 в четверг, 7 февраля, недалеко от пересечения улиц Героев Танкограда и Механической.
34-летняя женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой № 19. Трех человек госпитализировали. Двое пострадавших получили травмы средней и легкой тяжести. Их доставили в горбольницу № 5. Еще один человек получил травмы средней тяжести, его госпитализировали в горбольницу № 8.
Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД / vk.com
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