В Челябинске три человека пострадали при столкновении маршрутки и иномарки

Фото с сайта vk.com/chelgai74

Трех человек госпитализировали после ДТП на улице Героев Танкограда.

По данным пресс-службы городского управления ГИБДД, авария произошла в 08:25 в четверг, 7 февраля, недалеко от пересечения улиц Героев Танкограда и Механической.

34-летняя женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой № 19. Трех человек госпитализировали. Двое пострадавших получили травмы средней и легкой тяжести. Их доставили в горбольницу № 5. Еще один человек получил травмы средней тяжести, его госпитализировали в горбольницу № 8.

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД / vk.com

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