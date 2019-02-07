На дорогах Челябинска установят рекордное количество камер видеофиксации

Фото с сайта www.vladtime.ru

В Челябинске в 2019 году установят 17 новых дорожных камер.

Областные власти объявили конкурс на установку нового оборудования. По данным 74.ru, к концу 2019 года общее число дорожных камер достигнет 110 единиц — это максимальное значение за всю историю Челябинска. Начальная цена контракта составляет 310 млн рублей. Все смонтированные комплексы автоматически перейдут в собственность области. Это поможет исключить перебои с их работой. В последние несколько лет после завершения контракта подрядчики отключали камеры.

До ноября 2019 года победитель тендера должен установить комплексы видеофиксации в 17 точках Челябинска. Четыре камеры появятся на пересечении проспекта Победы со Свердловским и еще на нескольких перекрестках в сторону ЧТЗ. Также новые объекты установят на северо-западе, привокзальной площади, «Меридиане» и недалеко от Сада Победы. Все комплексы способны выявлять превышение скорости. Часть из них будет фиксировать проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию и другие нарушения.

Много камер установят на выездах из города, например, на участке между улицами Линейной и Енисейской. Комплексы фотовидеофиксации нарушений также появятся в поселке Западном, на объезде озера Смолино со стороны Ленинского района, Троицком тракте, в микрорайоне Парковом и рядом с поселком Шагол.

Кроме того, в этом году обновят 34 камеры, которые были установлены несколько лет назад. Так, на пересечении проспекта Ленина с улицей Российской их разместят на опорах освещения. Сейчас оборудование закреплено на металлической опоре. Работы по обновлению камер подрядчик должен будет завершить до конца лета 2019-го.

Практически все новые системы будут распознавать проезд грузовых автомобилей под знаками, которые запрещают движение фур. Сейчас в городе работают 74 камеры. Как сообщила изданию первый замминистра общественной безопасности Светлана Костина, власти планируют выкупить камеры компании «Аэль-РТС Инжиниринг». На предоставление услуги по мобильной фотовидеофиксации нарушений будет объявлен отдельный конкурс.

Фото с сайта www.vladtime.ru

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