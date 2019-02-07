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В Тюмени оштрафовали магазины «Крепкое&Слабое» за копирование стиля сети «Красное&Белое»
07.02.2019 г. 11:30
Тюменское УФАС оштрафовало местную компанию за копирование фирменного стиля челябинской сети алкомаркетов.
Правом на использование товарного знака «Красное&Белое» в регионе обладает фирма «Альфа Тюмень». От нее и поступило заявление в антимонопольный орган на ООО «Минводы». Компания развернула конкурентную сеть магазинов «Крепкое&Слабое». Оформление их вывесок до степени смешения схоже с дизайном сети «Красное&Белое» — одинаковая цветовая схема, идентичный шрифт. Соответствующее заключение выдал Роспатент.
УФАС признало использование фирменного стиля нарушением закона о защите конкуренции. На ООО «Минводы» антимонопольная службе наложила штраф в размере 300 тыс. рублей. Фирма неоднократно пыталась опротестовать это решение, однако идентичное оформление вывесок подтвердили в Восьмом апелляционном арбитражном суде Тюменской области, сообщили в пресс-службе тюменского УФАС.
Фото с сайта newizv.ru
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