В Челябинске известного нарколога арестовали из-за смерти пациента от отравления алкоголем

Фото с сайта izhevskinfo.ru

Челябинского нарколога Андрея Власова обвинили в оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть пациента.

Инцидент произошел еще в апреле 2015 года. Как пишет Znak.com, к Андрею Власову обратилась мать 33-летнего мужчины, который несколько дней пробыл в запое. Нарколог направил к нему своего помощника Сергея Тавакова. Пациент был в адекватном состоянии, врач поставил ему капельницу, дал снотворное и посоветовал утром обратиться в больницу. Показаний для экстренной госпитализации не было, однако через сутки мужчина скончался от отравления алкоголем.

Через год по этому поводу возбудили уголовное дело. Клиника Андрея Власова, где работал Сергей Таваков, могла принимать пациентов только в условиях стационара. Также врача обвинили в неверной постановке диагноза, хотя позднее признали, что пациент скончался бы в любом случае. Следствие длится уже почти три года. В феврале 2019 года прокурор потребовал отправить обоих врачей в СИЗО, однако суд принял решение посадить их под домашний арест.

Издание добавляет со ссылкой на родственников и коллег врачей, что пациент употреблял алкоголь после визита к нему Сергея Тавакова. Брат Андрея Власова назвал дело заказом со стороны конкурентов — врач руководит известной в регионе клиникой «Наркология». Мать умершего подавала иск о возмещении морального вреда на 1,5 млн рублей, однако суд ей отказал.

Фото с сайта izhevskinfo.ru

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